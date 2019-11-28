زياش: لست الأفضل في إفريقيا

أكد الدولي المغربي ونجم أياكس أمستردام حكيم زياش، أنه ليس ضمن أفضل اللاعبين في إفريقيا، في وقت تواجد اللاعب بلائحة 50 مرشحين للتشكيلة المثالية لسنة 2019 لدى الاتحاد الأوروبي لكرة القدم (يويفا).

وقال زياش قبل مواجهة فريقه أمام ليل الفرنسي بدوري أبطال أوروبا أمس الأربعاء “لا زلت لا أرى نفسي الأفضل على الصعيد الإفريقي”.

وأضاف زياش “إنه شرف لي التواجد في هذه القائمة. هناك لاعبون كبار. أعتقد أن هناك فرصة لنيل الجائزة ما دمت ضمن المرشحين، لكن صراحة لا أرى نفسي الأفضل”.

وتواجد زياش ضمن لائحة 30 لاعباً أبرزهم الجزائري رياض محرز والمصري محمد صلاح والسنغالي ساديو ماني سيتنافسون على جائزة أفضل لاعب في إفريقيا، والتي أعلن عنها الاتحاد الإفريقي لكرة القدم (الكاف) الاثنين الماضي.

وتألق زياش (26 عاماً) بشكل لافت مع أياكس الموسم الماضي، حيث قاده إلى التتويج بلقبي الدوري والكأس الهولنديين، كما لعب دوراً محورياً في وصول الفريق إلى نصف نهائي دوري أبطال أوروبا.

وفي سياق متصل، دخل زياش قائمة 50 لاعبا مرشحين لدخول التشكيلة المثالية للبطولات التي ينظمها الاتحاد الأوروبي لكرة القدم (ويفا) لسنة 2019.

ويأتي ترشح زياش للتشكيلة المثالية بعدما لعب دورا أساسيا في وصول أجاكس إلى المربع الذهبي لدوري أبطال أوروبا، وكان قريبا من بلوغ المباراة النهائية.

ويتنافس زياش مع مجموعة من نجوم خط الوسط، كزميله الهولندي دوني فان دي بيك (أياكس أمستردام الهولندي) والبرتغالي برناردو سيلفا والبلجيكي كيفين دي بروينه والإسباني دافيد سيلفا (مانشستر سيتي الإنجليزي) والإسباني تياغو آلكانتارا (بايرن ميونيخ الألماني) والبرتغالي برونو فيرنانديش (سبورتنغ لشبونة البرتغالي) والهولندي فرينكي دي يونغ (برشلونة الإسباني) والأرجنتيني آنخيل دي ماريا (باريس سان جيرمان الفرنسي) والإسباني فابيان رويز (نابولي) والبرازيلي فابينيو والهولندي جورجينو فاينالدوم والإنجليزي جوردان هندرسون (ليفربول الإنجليزي) والإيطالي جورجينيو والفرنسي نغولو كانتي (تشيلسي الإنجليزي).