زياش وحكيمي يقودان قائمة المغرب في كأس العالم قطر 2022

أعلن المدير الفني وليد الركراكي اليوم الخميس عن لائحة الـ 26 لاعباً التي ستمثل منتخب المغرب في نهائيات كأس العالم قطر 2022 هذا الشهر.

وشهدت القائمة المستدعاة عدة مفاجآت أبرزها عودة عبد الرازق حمد الله وبلال خنوس وبدر بانون، فيما تم استبعاد أشرف بن شرقي.

وجاءت قائمة متخب المغرب المكونة من 26 لاعباً على النحو التالي:

حراسة المرمى: ياسين بونو، منير المحمدي، رضا التكناوتي.

الدفاع: أشرف حكيمي، نصير مزرواي، نايف أكرد، رومان سايس، أشرف داري، يحيى عطية الله، بدر بانون، جواد يميق.

خط الوسط: سفيان أمرابط، عز الدين أوناحي، أمين حارث، سليم أملاح، عبد الحميد الصابيري، سفيان بوفال، عبد الصمد الزلزولي، حكيم زياش، زكريا بوخلال، إلياس الشاعر، يحيى جبران.

خط الهجوم: يوسف النصيري، بلال خنوس، وليد شديرة، عبد الرزاق حمد الله.