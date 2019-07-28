زياش يؤكد رفض عرض من إشبيلية

اعترف النجم المغربي حكيم زياش بشكل واضح وصريح، أنه تلقى عرضاً للانتقال إلى إشبيلية بداية سوق الانتقالات المشتعلة في الوقت الراهن، إلا أنه رفض الاستماع للعرض.

وبعد تتويج أياكس بلقب السوبر الهولندي بالفوز على آيندهوفن، قال المغربي في مقابلة مع شبكة "سبورت" الرياضية في رده على سؤال حول مستقبله: "اشعر أني في بيتي، أعتقد أن إشبيلية لا يختلف كثيراً عن أياكس، لا أريد مبادلة أياكس بلا شيء. من الواضح لم أتلق العرض المناسب حتى الآن.

"لذلك أنا ملتزم بعقدي مع أياكس وأبذل قصارى جهده من أجله"، مضيفاً بشأن أوضاع الفريق واستعداده للحفاظ على لقبي الإيرديفيسي والكأس: "الجميع على ما يرام، أياكس فريق رائع، ونستمتع باللعب معاً، وينبغي ألا نتخلى عن ذلك مقابل لا شيء".

وشدد مرة أخرى على بقائه حال لم يتلق العرض المناسب، قائلاً "لا أبحث عن المغادرة من أجل المغادرة، يجب أن يكون المقابل يستحق الموافقة عليه"، مؤكداً أنه لن يفكر في الرحيل عن أياكس قبل أن يشهر أن مهمته قد انتهت، وقد عثر عما يبحث عنه".

وعاد صاحب الـ 26 عاماً لمعسكر أياكس بعد انتهاء عطلته الصيفية ومشاركته مع منتخب بلاده في بطولة الأمم الإفريقية، ليفوز بأول بطولة قبل بداية الموسم الجديد بهدفي كاسبر دولبرج ودالي بليند، وبعد مشاركته كبديل في الشوط الثاني حينما كان فريقه متقدماً بثنائية نظيفة.

وسبق لزياش أن ألمح نهاية الموسم الماضي عن رغبته في الرحيل، بحثاً عن تحدٍ جديد، حتى المدير الرياضي للنادي مارك أوفرمارس، اعترف بمفاوضاته مع آرسنال، لكن لم يحدث اتفاق بسبب السعر النهائي للصفقة.

وقال أوفرمارس آنذاك أنه عرض على إدارة آرسنال بيع مسعود أوزيل لتمويل صفقة زياش، لكن اقتراحه قوبل بالرفض، ومعها أغلق الملف حتى هذه اللحظة.