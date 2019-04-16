زياش يتحدى يوفنتوس ويتحدث عن مستقبله مع أياكس

عبر النجم حكيم زياش عن ثقته العالية في قدرة فريقه أياكس أمستردام على مجاراة يوفنتوس، عندما يحل ضيفاً عليه، الثلاثاء، ضمن لقاء إياب ربع نهائي دوري أبطال أوروبا.

وعرّج الدولي المغربي كذلك في تصريحات نشرها موقع "كالتشيوميركاتو"، على مستقبله مع النادي، بحيث لمح إلى أن موسمه هذا هو الأخير له مع أياكس قبل الانتقال إلى نادٍ آخر الصيف المقبل.

انتهى لقاء الذهاب بين أياكس أمستردام ويوفي بنتيجة التعادل الإيجابي 1-1، لكن ذلك لم يمنع زياش من التفاؤل بإمكانية العودة بورقة الترشح من مدينة تورينو.

ويقول زياش في هذا الصدد: "في لقاء الذهاب ضد يوفنتوس قدمنا شوطاً أولاً متوسطاً، وكنا أحسن في الشوط الثاني. أظن أننا قادرون على أن نقدم أكثر في لقاء العودة، رغم قوة المنافس، إلا أننا سنلعب كل حظوظنا".

أما عن مستقبله، فلم يستبعد زياش مغادرته للدوري الهولندي، حيث أن نجم "أسود الأطلس" محل متابعة العديد من الأندية الكبيرة في أوروبا، من بينها روما الذي كان قريباً من ضمه الصيف الماضي، قبل أن تفشل الصفقة لأسباب مجهولة.

ويقول زياش عن مستقبله: "لا أخفي أني أطمح لخوض تجربة أخرى، أود اكتشاف دوري آخر، وأعترف بأن الباب مفتوح لذلك، ولو أني لا أريد أن أتحدث عن هذا الأمور ونحن مع نهاية موسم قوي وعلينا التركيز على ذلك".

وعاد زياش ليتحدث عن قضية فشل انتقاله إلى روما الصيف الماضي، فأردف قائلاً: "لا أعرف لماذا لم تنجح صفقة انتقالي إلى روما، ربما قد تكون وجهتي مستقبلاً، لا ندري ماذا يخفي المستقبل، الأكيد أن فكرة الانتقال إلى هذا النادي لم تتلاشَ، كل شيء وارد.

"ما زلت على تواصل بانتظام مع صديقي في روما جاستن كلويفرت، تحدثنا أكثر من مرة عن الدوري الإيطالي، وبالنسبة لي اعتبرها بطولة جيدة ومناسبة لأي لاعب يريد التطور.

"إذا سنحت لي الفرصة لمغادرة أياكس، سأختار نادياً لديه مشروع يناسب طموحي، هدفي دائماً يبقى الاستمرار في التطور كلاعب".