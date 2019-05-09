زياش يحمل نفسه مسؤولية خسارة أياكس

ألقى حكيم زياش نجم أياكس أمستردام باللوم على نفسه بعد إهدار الفرص لإحراز أكثر من هدف، وذلك في تصريحاته عقب المباراة التي خسرها فريقه أمام توتنهام بثلاثة أهداف لاثنين، وتأهل الأخير لنهائي دوري الأبطال في اللحظات الأخيرة.

وقال الدولي المغربي: "يا لها من ليلة سيئة، ليلة صعبة على الجميع، لا أعلم ما حدث، كنا ندرك أن المباراة صعبة خاصة بعد التعادل، لكننا أهدرنا أكثر من فرصة للتسجيل منها كرتي التي اصطدمت بالقائم، ألوم نفسي على عدم استغلال جميع الفرص للتسجيل.

"خسرنا، لكننا قاتلنا حتى النهاية رغم النتيجة المحبطة".

يذكر أن أياكس أمستردام توج بلقب دوري أبطال أوروبا أربع مرات في تاريخه، كان آخرها عام 1995.