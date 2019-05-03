زياش يرفض الحديث عن مستقبله

رفض حكيم زياش نجم أياكس أمستردام الحديث عن مستقبله في ظل تداول العديد من المنابر الإعلامية الأوروبية، خبر رحيله عن الدوري الهولندي نهاية الموسم الجاري.

ووصلت الدولي المغربي عروض من أندية إسبانية وإيطالية وإنجليزية وسعودية، في ظل العروض المميزة التي قدمها الموسم الحالي.

وقال زياش، عقب نهاية مباراة فريقه أمام توتنهام ضمن ذهاب نصف نهائي دوري أبطال أوروبا، “لكل حادث حديث، فلنترك المستقبل للمستقبل”.

وشهدت التشكيلة المثالية لذهاب نصف نهائي دوري أبطال أوروبا، تواجد زياش والمصري محمد صلاح في الخط الهجومي إلى جانب ليونيل ميسي.

وشهدت مباريات ذهاب نصف النهائي، تألق نجم المنتخب المغربي، متفوقاً على صلاح، نجم ليفربول، بعدما حصل على معدل 8.0، فيما نال المصري معدل 7.7.

وأشادت الصحافة العالمية بالدولي المغربي بعدما قدم أداءً كبيراً أمام توتنهام، خاصة أنه كان صاحب تمريرة صناعة الهدف الوحيد في المباراة.