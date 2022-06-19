زيدان: أريد العودة لعالم التدريب

عبر الأسطورة الفرنسية زين الدين زيدان عن رغبته في العودة لعالم التدريب بعدما ارتبط اسمه بباريس سان جيرمان ومنتخب بلاده خلال الآونة الأخيرة.

ولم يشغل صاحب الـ 49 عاماً أي وظيفة منذ رحيله عن تدريب ريال مدريد في مايو من عام 2021.

ورصدت ترشيحات خلال الأسابيع الماضية أن يتولى "زيزو" الإشراف على سان جيرمان خلفاً للأرجنتيني ماوريسيو بوتشيتينو.

ويعد كريستوف غالتيه أحد أبرز المنافسين لزيدان على تدريب الفريق الباريسي.

فيما يواصل ديدييه ديشامب تدريبه لمنتخب فرنسا وتوقع البعض أن يترك منصبه بعد نهاية كأس العالم قطر 2022 ممهداً الطريق حينها أمام "زيزو".

وقال زيدان ضاحكاً خلال مقابلة مع مواطنه برنامج "تيليفوت" رداً على سؤال حول مستقبله: "نعم، ما زال لدي الكثير لأقدمه، أريد أن اتابع السير على نفس النهج.

"أريد الاستمرار، ما زال لدي الشغف، وشغفي هو كرة القدم.

"أتممت عامي الخمسين تقريباً، وأشعر بالرضا، أنا سعيد وهذا أهم شيء."