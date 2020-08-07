زيدان: بايل لا يريد اللعب وما حدث بيننا يبقى سراً

طلب مهاجم ريال مدريد، غاريث بايل، ألا يكون ضمن تشكيل الفريق في رحلة دوري أبطال أوروبا إلى مانشستر سيتي، حسبما قال المدير الفني زين الدين زيدان.

وأصبح الويلزي هامشياً في تشكيل الفريق الإسباني بعد سقوطه من حسابات "زيزو".

وأضاف زيدان: “كانت محادثة شخصية أجريتها معه. وفضل ألا يلعب. الباقي يظل بيني وبينه لكنه قال أنه لا يريد اللعب”.

كانت آخر مشاركة للدولي الويلزي، البالغ من العمر 31 عاماً، مع ريال مدريد في 24 يونيو الماضي.

ويحاول ريال مدريد التعافي من خسارة 2-1 أمام مانشستر سيتي في مباراة الذهاب التي خاضها الفريقان خلال فبراير في دور 16 الذي أجل بسبب تفشي فيروس كورونا المستجد “كوفيد-19”.