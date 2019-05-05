زيدان: تغييرات كبيرة في ريال مدريد الموسم القادم

أكد زين الدين زيدان، المدير الفني لريال مدريد، أن فريقه سيسعى للظهور بشكل جيد عندما يستضيف فياريال على ملعب سانتياغو بيرنابيو ضمن المرحلة الـ 36 من الدوري الإسباني.

وقال زيدان، في مؤتمر صحفي عقده أمس: "هذه آخر مباراة لنا على ملعبنا في هذا الموسم الصعب الذي عانينا خلاله، والذي نتطلع لإنهائه بشكل جيد".

وعن إعادة بناء ريال مدريد، قال زيدان: "ستكون هناك تغييرات في الموسم المقبل، لكن الكثير من اللاعبين سوف يبقون معنا، لا أريد الحديث عن بول بوغبا لأني لا أود الحديث عن لاعبين ليسوا في فريقي".