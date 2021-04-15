زيدان: ريال مدريد سيستريح قليلاً الآن

لم يخف زين الدين زيدان مدرب ريال مدريد، سعادته بالتعادل السلبي مع ليفربول في إياب ربع نهائي دوري الأبطال، كما أبدى إعجابه الشديد بأداء لاعبيه ووصفهم بالأبطال.

وقال الفرنسي في تصريحات لمواطنته شبكة "مونتي كارلو سبورت": "خضنا مباراة جيدة ودافعنا بصلابة، عانينا بالتأكيد معاناة كبيرة أمام فريق محترم، لكننا بلغنا هدفنا بالتأهل إلى نصف النهائي.

"أحكمنا السيطرة والرقابة على مفاتيح لعبهم الهجومية، وصمدنا في اللحظات الصعبة، وبالنظر إلى مباراتي الذهاب والعودة معاً، أعتقد أن تأهلنا مستحق".

ورداً على سؤال بشأن الفرص الضائعة من مهاجمي ليفربول، والتي كان من الممكن أن تقلب الموقف رأساً على عقب، قال زيدان: "بالتأكيد كان يمكنهم التسجيل، لكننا أيضاً كنا قادرين على زيارة شباكهم.

"نحن سعداء بهذا التأهل، أشكر جميع لاعبي الفريق الذين لم يقصروا في الجهد، من أجل تحقيق هدف التأهل لنصف النهائي، الآن سنستريح قليلاً، ثم نعود لاستئناف مباريات الدوري الإسباني، هكذا الحال دائماً في نهاية كل موسم، تزداد الجهود ويرتفع مستوى التركيز، أنا سعيد لأن اللاعبين في حالة معنوية وذهنية رائعة.

"ما كان يمكننا الخروج من هذا الأسبوع الحاسم، والذي شهد 3 مباريات قوية، بأفضل من هذه النتائج، فزنا على ليفربول في الذهاب 3-1 وتغلبنا على برشلونة 2-1، ثم تعادلنا مع ليفربول، القادم أفضل لأننا نسير على الطريق الصحيح رغم الغيابات الكثيرة لدينا".