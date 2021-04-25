زيدان: ريال مدريد سيقاتل حتى النهاية

أعرب زين الدين زيدان، المدير الفني لريال مدريد، عن استيائه من التعادل (0-0) مع ريال بيتيس، في إطار منافسات المرحلة 32 من الدوري الإسباني.

وقال الفرنسي خلال تصريحات نقلتها صحيفة "ماركا" الإسبانية: "خسرنا نقطتين، رغم أننا كنا جيدين جداً دفاعياً، لكننا افتقرنا هجومياً إلى الكثير، ولم نكن على ما يرام.

"هدفنا هو استعادة فيرلان ميندي وتوني كروس قبل مواجهة تشيلسي (في دوري الأبطال)، لكن علينا الانتظار، فقدنا نقطتين، لكن الآن تركيزنا على المباراة القادمة، أمامنا طريق طويل في الليغا، وسنقاتل حتى النهاية.

"نحن جاهزون لمواجهة تشيلسي، والتي ستكون الأصعب في الموسم بأكمله، افتقرنا إلى شيء ما للفوز أمام بيتيس، لكننا بخير".

وعن المطالبة بالحصول على ركلة جزاء، إثر لمسة يد على أحد لاعبي الفريق الأندلسي، علق زيدان: "الحكم هو المنوط باحتساب هذه الأخطاء، لكنه لم يطلق صافرته".

وواصل صاحب الـ 48 عاماً: "أنا سعيد برؤية إيدين هازارد، لأنه لاعب سيساعدنا كثيراً".

وأتم: "مشاركة داني كارفاخال أمام تشيلسي؟ سنرى وضعه، في المباراة الماضية شارك لـ 20 دقيقة، واليوم لعب أكثر من ذلك بقليل".