كورتوا يطالب هازارد بالمزيد من "الأنانية"

أكد تيبو كورتوا حارس ريال مدريد أن على زميله إيدين هازارد أن يكون أكثر أنانية.

جاء هذا في تصريحات تبعت مباراة ريال مدريد وبيتيس 0-0 ضمن الدوري الإسباني، وأكد خلالها البلجيكي أن مواطنه كان قادراً على التسجيل من الفرصة الأخيرة في اللقاء.

وقال كورتوا: "تألق هازارد كما هو معتاد منه، لكن من السيء أنه لم يسدد الكرة، ربما لأنه رأى فينيسيوس في مكان أفضل منه، أحياناً يجب أن تكون أكثر أنانية.

"لكن فرصة هازارد كانت عظيمة، كان يمكنه أن يسدد ويسجل، على كل حال من الجيد أننا حظينا بوجوده في المباراة، تواجده معنا في هذه الفترة بغاية الأهمية.

"علينا أن نؤمن بما نقوم به، سنلعب يوم الثلاثاء بعد ذلك أمامنا مجموعة قوية من المنافسين، لكن علينا أن نستمر في الإيمان حتى النهاية، لا يمكننا أن نستسلم بعد هذا التعادل.

"مباراة الثلاثاء أمام تشيلسي (ذهاب نصف نهائي دوري أبطال أوروبا) ستكون صعبة للغاية لكننا لن نترك لقاء بيتيس يؤثر علينا، يجب أن نتعافى بشكل جيد".

يذكر أن ريال مدريد يحتل المركز الثاني في الدوري الإسباني برصيد 71 نقطة، وخاض مباراة أكثر من أتلتيكو مدريد (73 نقطة) ومباراتين أكثر من برشلونة صاحب المركز الثالث برصيد 68 نقطة.