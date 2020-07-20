زيدان: ريال مدريد سيقاتل لبلوغ ربع نهائي دوري الأبطال

تحدث مدرب ريال مدريد، زين الدين زيدان، عن حظوظ فريقه في تخطي مانشستر سيتي بدوري أبطال أوروبا، مشيراً إلى أبرز الجوانب التي ينبغي التركيز عليها في الوقت الراهن.

ورداً على سؤال حول حظوظ ريال أمام سيتي، قال الفرنسي: "أؤمن بريال مدريد، سنقاتل حتى الثانية الأخيرة حتى نبلغ ربع النهائي. علينا التفكير الآن بدوري أبطال أوروبا.

"المرحلة النهائية من الدوري الإسباني كانت صعبة وتطلبت منا جهداً هائلاً، جميعنا الآن بحاجة إلى الاسترخاء، وهذا ما سنقوم به.

"نريد فصل أنفسنا عن التفكير بشأن لقاء سيتي. سيكون أمامنا متسع من الوقت للتفكير بهذه المباراة".

يذكر أن ريال مدريد أحرز لقب الدوري الاسباني لموسم 2019-2020، والرابع والثلاثين في تاريخه، بعد أن تمكن من هزيمة ضيفه فياريال بهدفين لهدف، لينتزعه من غريمه برشلونة.