زيدان: لست مدرباً سيئاً

أكد زين الدين زيدان مدير ريال مدريد الفني أنه ليس مدرباً سيئاً ولا يشعر بأي انزعاج من حقيقة عدم توقيعه على عقد جديد مع ناديه.

ورغم فترته الرائعة المليئة بالألقاب في ريال مدريد، كثيراً ما وصفت وسائل الإعلام المدرب الفرنسي بأنه محظوظ ويفتقر إلى المعرفة الخططية أو مهارات القيادة التي يتمتع بها أقرانه.

ورغم ذلك، نال زيدان مزيداً من الاحترام بعد قلب موسم ريال مدريد وإنعاش آماله في الفوز بالدوري الإسباني وقيادته لنصف نهائي دوري أبطال أوروبا على حساب ليفربول الأسبوع الماضي.

وقال "زيزو" قبل مواجهة خيتافي اليوم: "أنا محظوظ للغاية لتدريب ريال مدريد، لكني لا أعتقد أني مدرب سيء، ولا أعتقد أني أفضل مدرب، الشيء المهم هو أني أعرف النادي الذي أدربه، أنا متحمس للغاية لعملي، لكن الأكثر أهمية هم اللاعبون".

وكانت هناك دعوات لإقالة زيدان بعد الهزيمة أمام ليفانتي نهاية يناير الماضي، لكن فريقه رد بالفوز في 11 من 14 مباراة تالية في جميع المسابقات.

ويتأخر ريال مدريد بفارق نقطة واحدة عن أتلتيكو مدريد المتصدر عقب فوزه 2-1 على برشلونة السبت الماضي و3-1 على ليفربول في مجموع مباراتي الذهاب والعودة في دور الثمانية لدوري الأبطال ليضرب موعداً مع تشيلسي في قبل النهائي.

وينتهي عقد زيدان مع ريال مدريد العام المقبل، لكنه أوضح أنه ليس قلقاً بشأن مستقبله، وقال زيدان الذي استقال من تدريب ريال مدريد في مايو 2018 قبل أن يعود بعدها بعشرة أشهر: "لا أدري ما سيحدث بعد ذلك ولا أحد يدري، لا أتطلع للمستقبل أبداً ولم أناقش ذلك أبداً.

"حتى عندما كان الجميع يقول أنه يجب أن أرحل يمكن أن يكون لديك عقد لمدة خمسة أعوام وترحل غداً أو يمكن أن تجدد عقدك سنويا وتستمر لفترة أطول، العقود لا تعني شيئاً".