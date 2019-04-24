زيدان: لقب الدوري الإسباني هدف ريال مدريد الأهم الموسم القادم

منشور 24 نيسان / أبريل 2019 - 05:53
زين الدين زيدان
زين الدين زيدان

أكد زين الدين زيدان مدرب ريال مدريد أن لقب الدوري الإسباني الموسم المقبل سيكون هدفه الأول، وذلك على هامش المؤتمر الصحفي الخاص بلقاء خيتافي، المقرر غداً الخميس ضمن المرحلة الـ 34 من البطولة.

وقال "زيزو": "سيكون الدوري الإسباني هدفنا الأول الموسم القادم، حقق برشلونة اللقب أكثر منا فى السنوات الأخيرة، لذلك علينا تغيير خططنا

"لدى ريال مدريد ألقاب أكثر من البارسا في الليغا، لكنهم أفضل منا فى السنوات الأخيرة على مستوى هذه البطولة، إلا أن لقب الدوري المحلي الموسم المقبل سيكون سيشكل الأولوية بالنسبة لنا".

يذكر أن ريال مدريد يحتل المركز الثالث في الدوري الإسباني هذا الموسم برصيد 64 نقطة، خلف برشلونة صاحب الصدارة برصيد 80 نقطة، وأتلتيكو مدريد صاحب المركز الثاني برصيد 68 نقطة.

كلمات دالة:زين الدين زيدانريال مدريدبرشلونةالدوري الإسباني

Via SyndiGate.info


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