زيدان مستاء من تعادل ريال مدريد السلبي مع سوسييداد

أعرب مدرب ريال مدريد، زين الدين زيدان، عن استيائه بعد التعادل السلبي أمام ريال سوسييداد، ضمن أحداث المرحلة الثانية من الليغا.

وذكر زيدان خلال تصريحات نقلتها صحيفة "ماركا" الإسبانية: “خسرنا نقطتين لأننا نسير دائماً نحو الفوز، وبشكل عام لعبنا مباراة جيدة، ولم نتلق أهداف، وفي الشوط الأول صنعنا الفرص، لكن لم يحدث ذلك في الشوط الثاني.

“عدم الدفع بمهاجمين من الموجودين على دكة البدلاء؟ لم أرغب في تغيير طريقة اللعب، كان علينا وضع لاعبين على الأجنحة، وهذا ما فعلناه.

“كاسيميرو؟ سيطرنا على الكرة في الشوط الأول، لكن في الشوط الثاني كنا بطيئين، وكان يجب الدفع بكاسيميرو حتى يؤدي شيئاً محدداً”.

وعن عدم إشراك لوكا يوفيتش، أجاب “لدي العديد من اللاعبين، وقد اخترت عدم الدفع به، وليس لدي أي شيء ضده أو ضد أي لاعب، ولم أرغب في تغيير طريقة اللعب.

“سعيد بالظهور الأول لمارتن أوديغارد، وليس لديه أي إزعاج في الركبة، وهذا هو الشيء المهم، وشيئاً فشيئاً سوف نتحسن بوجوده، علينا أن نكون هادئين مع الجميع، وفشلنا في التسجيل، لكن يجب أن نكون هادئين”.

وواصل “رافاييل فاران؟ ما حدث في مانشستر يمكن أن يحدث مع أي لاعب، ونحن نعلم أن اللاعبين الموجودين معنا وجميع المدافعين قدموا أداءً جيداُ للغاية، وتلقينا تسديدة واحدة فقط على المرمى”.

وأتم “الخروج دون تلقي أهداف هو عمل جميع اللاعبين الذين يدافعون جيداً، والآن سنفكر في القيام بالأشياء بشكل أفضل في الهجوم”.