زيدان مصمم على جلب اثنين من مواطنيه لريال مدريد

يواصل زين الدين زيدان مدرب ريال مدريد سعيه لاستقطاب لاعب وسط قادر على انتزاع الكرات من المنافسين.

وكشفت تقارير إعلامية إسبانية أن المدير الفني الفرنسي يطمح لضم لاعبي وسط اثنين هما مواطناه نغولو كانتي من تشيلسي، وتانغي ندومبيلي من ليون، كونه ليس راضياً بما يقدمه كاسيميرو.

ويبدو أن توجه زيدان يسير نحو الاحتفاظ بلوكا مودريتش في خط الوسط، وبيع كاسيميرو.

يذكر أن تشيلسي محروم من إبرام تعاقدات لفترتي انتقالات قادمتين، مما يعني أن موافقته على التخلي عن كانتي ستكون في غاية الصعوبة، علماً بأن سعر لاعب الوسط الفرنسي حالياً يصل إلى 150 مليون يورو.