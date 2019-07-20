زيدان: موقف بايل لم يتغير

أكد زين الدين زيدان، المدير الفني لريال مدريد، أن موقف غاريث بايل لم يتغير، كما رفض الحديث عن التعاقد المحتمل مع بول بوغبا نجم مانشستر يونايتد.

ويبدأ ريال مبارياته التحضيرية بمواجهة بايرن ميونيخ في مدينة هيوستن الأميركية ضمن بطولة كأس الأبطال الدولية الودية.

وافتتح زيدان المؤتمر الصحفي بشكر كل من واساه بعد وفاة أخيه ومن سانده خلال هذه الفترة وقدم الدعم لعائلته.

وأضاف: "أعتقد أننا على أتم استعداد لبدء الفترة التحضيرية وخوض المباريات الثلاثة، كما أن الحالة البدنية للجميع جيدة للغاية".

ومتحدثاً عن بوغبا: "سأجيب بنفس الطريقة المعتادة، الإدارة تعرف ما أحتاج إليه ولا مجال هنا للحديث عن الانتقالات، التركيز فقط على المباريات المقبلة واختيار الأجهز فنياً".

وأردف: "لا توجد مشاكل مع بايل ولم يتغير أي شيء معه منذ يونيو الماضي، أما بالنسبة لخاميس رودريغيز فهو لاعب في ريال مدريد وحالياً يقضي العطلة ولا أعرف شيئاً عن مستقبله".

وتحدث بطل كأس العالم 1998 عن إيدين هازارد فقال: "تمنى اللعب لريال مدريد، وهذا أمر عظيم لأننا نتحدث عن لاعب يستطيع التطور ويصنع الفارق بالتسجيل أو خلق الفرص وسنحاول الاستفادة منه بأكبر شكل ممكن".

واختتم: "أشرف حكيمي لا يزال يمتلك موسماً في بوروسيا دورتموند، أنا سعيد بالمجموعة التي امتلكها حالياً. لوبرون جيمس يحب كرة القدم لكن لا أعتقد أنه يعرفني".