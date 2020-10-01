زيدان: هازارد منزعج وحزين

قال زين الدين زيدان مدرب ريال مدريد أن إيدين هازارد منزعج بعد تعرضه لإصابة عضلية جديدة، لكن معنوياته ما زالت مرتفعة بعد التأكد من عدم غيابه لفترة طويلة.

وكان هازارد يستعد للمشاركة في مباراته الأولى هذا الموسم ضد ريال بلد الوليد أمس الأربعاء بعد غيابه عن فترة الاستعداد ومواجهتي ريال سوسييداد وريال بيتيس لعدم اكتمال لياقته، لكن تعرض لإصابة في الساق اليمنى ليغيب عن الفوز 1-0 على بلد الوليد.

وقالت وسائل إعلامية إنه سيبتعد لفترة تتراوح ما بين ثلاثة إلى أربعة أسابيع.

وقال زيدان: "إنه منزعج بالتأكيد، لأنه كان في حالة جيدة قبل المباراة، وكنا سعداء به وكان سعيداً أيضاً، لكنه تعرض لإصابة في التدريب، وهو ما يمكن أن يحدث عندما لا تلعب لفترة.

"إنه حزين لكنه يعلم أنها ليست إصابة خطرة وعلينا الحفاظ على هدوئنا ولن يغيب لفترة طويلة، لكني لا أعرف إلى متى".

وسيغيب هازارد عن الرحلة إلى ليفانتي، بالإضافة إلى مواجهة بلجيكا الودية أمام ساحل العاج ومباراتي إنجلترا وآيسلندا في دوري الأمم الأوروبية.

كما هناك احتمال بغيابه عن مواجهتي قادش بعد فترة التوقف الدولي وبرشلونة في 25 أكتوبر.

وانضم المهاجم البلجيكي إلى ريال مدريد قادماً من تشيلسي الموسم الماضي مقابل 100 مليون يورو (117 مليون دولار).

لكنه لم يترك بصمته مع الفريق بعد تعرضه لإصابتين في الكاحل واكتفى بالمشاركة في التشكيلة الأساسية في 14 مباراة في الدوري في وأحرز هدفا واحدا في الموسم الماضي.