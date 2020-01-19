زيدان: هدف إشبيلية من لمسة يد وسعيد بكاسيميرو

أكد زين الدين زيدان، المدير الفني لريال مدريد، أن الفريق استحق الفوز على إشبيلية رغم المعاناة.

وحقق ريال الفوز بهدفين لهدف على غريمه ضمن المرحلة العشرين من الدوري الإسباني ليتصدر الترتيب بانتظار نتيجة مواجهة مطارده المباشر برشلونة مع غرناطة.

وقال زيدان في تصريحات عقب المباراة: "عانينا في الشوط الأول بسبب قدرة إشبيلية على فرض الاستحواذ، لكننا نجحنا في تعويض هذا الأمر خلال الشوط الثاني وحققنا الفوز.

"تفاجأت كثيراً بالهدف الأول الذي سجله كاسيميرو، كان رائعاً وأنا سعيد للغاية من أجله. أظهرنا أنه لو هاجمنا بكثافة نستطيع التسجيل بأي لاعب".

وحول انتقادات إشبيلية للتحكيم وإلغاء هدف للفريق الأندلسي، علّق: "شاهدت الهدف وأتفق مع الحكم والقرار صائب لأن المخالفة على (إيدير) ميليتاو كانت واضحة. الهدف المحتسب أيضاً كان يجب أن يٌلغى بسبب لمسة اليد".

ورفض المدرب الفرنسي الرد على تصريحات مونشي المدير الرياضي لإشبيلية التي انتقد فيها القرارات التحكيمية.

وأردف: "استبعاد غاريث بايل وخاميس رودريغيز كان بسبب عدم جاهزية الثنائي بصورة كاملة، كما أن لوكا يوفيتش وميليتاو هما لاعبا الحاضر والمستقبل وعليهما التحسن بصورة أكبر في المباريات المقبلة.

"علينا التحسن في العديد من الأمور وبالأخص ونحن نلعب على أرضنا، عانينا في بعض أوقات المباراة لكن الأهم هو الخروج بالنقاط الثلاثة مهما كلف الأمر".

يذكر أن ريال مدريد لم يخسر أي مباراة في الليغا منذ الهزيمة أمام ريال مايوركا ليحافظ على سلسلة متتالية من 11 مباراة دون هزيمة.