زيدان يؤكد رحيل بايل عن ريال مدريد

أعلن المدرب زين الدين زيدان صراحة بأن ريال مدريد يريد رحيل الجناح غاريث بايل الذي يبدو في طريقه لترك النادي الملكي في الأيام القليلة المقبلة.

وكان الويلزي خارج تشكيلة ريال لمباراته الأولى في كأس الأبطال الدولية الودية التي خسرها السبت أمام بايرن ميونيخ 1-3 في هيوستن الأميركية، وذلك "لأن النادي يعمل على رحيله، لهذا السبب لم يشارك"، وفقاً لما قال زيدان الذي أضاف "لنرى ما سيحصل في الأيام القليلة المقبلة".

وكان المدرب الفرنسي صريحاً جداً بقوله "سنرى إذا كان الأمر سيحصل غداً وإذا تم الأمر فذلك سيكون أفضل، لنأمل أن يتم الأمر قريباً من أجل مصلحة الجميع".

وأشار زيدان الى أن الجناح الويلزي البالغ 30 عاماً ليس جاهزاً بدنياً من أجل الفريق، لكن تحقيق رغبة المدرب بأن تتم صفقة رحيله عن النادي الملكي ليست بالأمر السهل بسبب الراتب المرتفع الذي يتقاضاه بايل.

وأكد زيدان: "الأمر ليس شخصياً في بعض الأحيان تحصل بعض الأمور لأن هناك ضرورة، ليس لدي أي شيء ضده، علينا اتخاذ القرارات وتغيير الأمور، هذا كل ما في الأمر.

ولم يمر ما صدر عن "زيزو" بشأن بايل مرور الكرام عند وكيل أعمال النجم الويلزي جوناثان بارنيت الذي انتقد بشدة المدرب الفرنسي في تصريح، قال فيه: "زيدان عار، فهو لا يحترم لاعب قدم الكثير لريال مدريد".

ورداً على سؤال حول ما إذا كان بايل قريباً من مغادرة ريال، قال بارنيت: "نحن نعمل على ذلك".

وارتبط اسم نجم توتنهام السابق بإمكانية العودة إلى الدوري الإنجليزي الممتاز للدفاع عن ألوان فريقه السابق أو مانشستر يونايتد بعد تراجع مستواه مع ريال وكثرة الاصابات التي تعرض لها.

وعلى الرغم من مساهمته بفوز ريال بدوري الابطال أربع مرات وبالدوري المحلي مرة منذ وصوله إلى مدريد قادماً من توتنهام عام 2013، إلا أن بايل كان دائماً عرضة للانتقادات اللاذعة من قبل مشجعي الفريق بسبب عدم الاستقرار في أدائه وكثرة إصاباته.

وحذر زيدان بعد عودته في مارس نجوم الفريق الذين يشعرون بعدم الرضى عن الوقت الذي يمضونه داخل المستطيل الأخضر، بأن عليهم "الرحيل إلى فريق آخر للحصول على المزيد من الدقائق".