زيدان يؤكد غياب بنزيمة عن مواجهة بلد الوليد

أكد زين الدين زيدان، مدرب ريال مدريد، غياب المهاجم كريم بنزيمة، عن المباراة أمام مستضيفه ريال بلد الوليد غداً السبت، ضمن المرحلة الـ 24 من الدوري الإسباني.

وعلق زيدان على المواجهة: "سنكون مخطئين إذا فكرنا في مباراة الأربعاء أمام أتالانتا (في دوري الأبطال)، علينا النظر أولاً إلى الليغا لتنتهي الأمور بشكل أفضل في بقية المباريات، يجب أن نكون مركزين، كان الأسبوع رائعاً، علينا أن نظهر ذلك في الملعب".

وأكد المدير الفني الفرنسي غياب مواطنه بنزيمة، حيث قال: "لن يكون موجوداً معنا غداً، يعاني من انزعاجات، لنرى كيف ستتطور الأمور في الأيام المقبلة.

"نعلم من هو بنزيمة وما هي قيمته لنا، سيغيب غداً، علينا التعامل مع هذا الأمر، سنستعيده في أقرب وقت ممكن إضافة للاعبين الآخرين".

ويحتل ريال مدريد المركز الثاني في ترتيب الدوري الإسباني برصيد 49 نقطة، بفارق 6 نقاط خلف جاره أتلتيكو مدريد المتصدر، والذي له مباراتان آخريان، يليهما برشلونة في المركز الثالث، وله مباراة مؤجلة بدوره، وفي حال الفوز فيها سيعود للمركز الثاني بفارق الأهداف عن ريال مدريد.

وسيحل الملكي ضيفاً ثقيلاً على أتالانتا يوم الأربعاء المقبل في ذهاب دور الـ 16 من دوري أبطال أوروبا.