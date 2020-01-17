زيدان يتأسّف على إقالة فالفيردي

علق زين الدين زيدان مدرب ريال مدريد على التغيير التدريبي الذي طرأ على برشلونة، مؤكداً أن تغيير المدرب لن يغير شيئاً بالنسبة له.

وقال الفرنسي خلال المؤتمر الصحفي للقاء إشبيلية ضمن الدوري الإسباني: «تعيين (كيكي) سيتين لن يغير شيئاً، يبقى برشلونة منافساً لنا، يقومون بعملهم وسنقوم بعملنا.

«لن أتدخل في هذه الأمور، أنا آسف على رحيله، هذا ليس موقفاً جيداً له. أظهر أنه مدرب جيد وأحترمه كثيراً، لكن هذا هو الحال في الأندية الكبيرة.

«أعي تماماً أنه إذا خسرنا مباراتين فسينتقدونني بنفس الطريقة التي فعلوها معي منذ شهر ونصف، لا يمكننا اللعب بشكلٍ جيد دائماً، علينا محاولة بذل قصارى جهدنا».