زيدان يتطلع للفوز في مباراته الـ 200 مع ريال مدريد

يقود زين الدين زيدان، مباراته رقم 200 مدرباً لريال مدريد الأحد، حينما يواجه آيبار، ضمن الدوري الإسباني، بعدما كان مرجحاً أن يخوض المباراة يوم 13 مارس الماضي، قبل أن يوقف تفشي فيروس كورونا، النشاط الرياضي.

وبدأ زيدان مشواره التدريبي مع ريال مدريد في 2016، بانتصار ساحق على ديبورتيفو لا كورونيا 5-0، ومن ذلك التاريخ وصل عدد مبارياته مع ريال 199 مباراة، ومنها 134 مباراة في الدوري الاسباني، و40 مباراة في دوري أبطال أوروبا، و15 مباراة في كأس الملك، و4 في كأس العالم للأندية، و4 أخرى في السوبر الإسباني، ومباراتين في السوبر الأوروبي.

وحقق ريال الفوز تحت قيادة زيدان في 131 مباراة بنسبة 65.8%، وتعادل في 42 مباراة بنسبة 21.2%، وخسر 26 مباراة بنسبة 13.1%، وتكبد 17 خسارة في الدوري الإسباني، ومنها 3 مباريات أمام ريال بيتيس، وهو أكثر فريق هزم زيدان في الليغا، وتلقى 6 هزائم في دوري أبطال أوروبا، و3 في كأس الملك أمام كل من ليغانيس وسيلتا فيغو وريال سوسيداد.

وفي مباريات ريال مدريد التي خاضها زيدان، حسب ما أشارت صحيفة "آس"، سجل ريال 486 هدفاً بمعدل 2.44 هدف للمباراة الواحدة، وتلقى 209 أهداف بمعدل 1.05 هدف للمباراة الواحدة، ولم يهزم في كأس العالم للأندية خلال 4 مباريات خاضها، وفي السوبر الإسباني بـ3 انتصارات وتعادل، وفي السوبر الأوروبي، حقق فوزين في مناسبتين.

وزيدان هو أحد الأقل تلقياً للهزيمة مع ريال مدريد، بالمقارنة مع كل من ميغيل مونيوز الذي درب ريال مدريد في 605 مباريات، وفاز في 357 بنسبة 59%، وفيسنتي ديل بوسكي الذي درب ريال مدريد في 246 مباراة، وحقق 133 انتصاراً، وتكبد زيدان 26 هزيمة في 199 مباراة مع ريال.

وينفرد فقط الرجال الثلاثة بالإضافة إلى لويس مولوني، صاحب الألقاب الثمانية مع ريال مدريد، بأنهم الأعظم في تاريخ النادي، والذين يعودون في كل مرة يحتاجهم النادي، وزيدان صاحب الألقاب العشرة، جاء خلفاً لرافاييل بينيتيز في 2019، وكذلك مع سولاري في 2010، وحاز 10 ألقاب مع ريال مدريد، بمعدل لقب لكل 19.9 مباراة، ليكون المدرب الأكثر تحقيقاً للألقاب في 199 مباراة بتاريخ ريال مدريد.