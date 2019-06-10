زيدان يتمسك ببقاء الشاب دياز

يتمسك زين الدين زيدان، مدرب ريال مدريد، ببقاء براهيم دياز داخل الفريق الموسم الجديد 2019-2020.

وأشارت صحيفة "آس" الإسبانية إلى أن "زيزو" يفضل استمرار دياز مع ريال مدريد، لكن إدارة النادي تريد رحيله على سبيل الإعارة من أجل بقاء فينيسيوس جونيور ورودريغو جوس.

وأضافت أن زيدان يثق في قدرات دياز ويرغب في تواجده ضمن قائمة الـ 25 لاعباً أكثر من فينيسيوس الذي ترغب الإدارة في استمراره لأسباب تسويقية.

وكان ريال مدريد ضم دياز من مانشستر سيتي في يناير الماضي مقابل 17 مليون يورو.

وشارك الشاب في 370 دقيقة مع زيدان في آخر مباريات ريال مدريد بالدوري الإسباني ونجح في صناعة هدفين وتسجيل هدف.