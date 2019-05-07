زيدان يتمسك بمودريتش ويستعد للتفريط بكاسيميرو

على عكس ما تم تناقله أمس، كشفت تقارير إعلامية اليوم أن زين الدين زيدان مدرب ريال مدريد يتمسك ببقاء النجم لوكا مودريتش مفضلاً التخلي عن زميله كاسيميرو في المقابل.

وقال برنامج "إل تشيرينيغيتو" الإسباني أن الفرنسي والكرواتي يتطلعان لمواصلة العمل سوياً في الملكي.

وكشف البرنامج في مقابلة مع إدواردو أوندا محلل صحيفة "أوكيدياريو": "زيدان يتمسك بمودريتش، والكرواتي يرغب بدوره بالبقاء، لكن الشكوك تحوم حول مستقبل كاسيميرو".

ويرتبط مودريتش صاحب الـ 33 عاماً بعقدٍ مع ريال مدريد يمتد حتى صيف عام 2020، وكان النجم الكرواتي قريباً من الانتقال لإنتر الصيف الماضي.