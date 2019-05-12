زيدان يدافع عن فالفيردي

دافع زين الدين زيدان، مدرب ريال مدريد أمس عن إيرنيستو فالفيردي نظيره في الإدارة الفنية لبرشلونة، في ظل الانتقادات التي تعرض لها بعد الخروج المخيب من نصف نهائي دوري أبطال أوروبا.

وعلق زيدان على الانتقادات التي تطال فالفيردي والتقارير عن احتمال إقالته من منصبه، بالقول في مؤتمر صحفي أمس عشية حلول الملكي ضيفاً على ريال سوسييداد ضمن المرحلة الـ 37 وقبل الأخيرة من الدوري الإسباني، أن ما أداه مدرب برشلونة "حتى الآن كان بطريقة استثنائية".

وتعرض فالفيردي لحملة انتقادات واسعة بعد خروج البارسا المذل من نصف نهائي دوري أبطال أوروبا على يد ليفربول الذي قلب تأخره ذهاباً بثلاثيةٍ نظيفة إلى فوزٍ ضخمٍ إياباً برباعيةٍ دون رد.

وكان برشلونة قد عانى المصير ذاته الموسم الماضي حينما أطاح به روما الذي خسر بنتيجة 1-4 ذهاباً في ربع نهائي دوري الأبطال، قبل أن يحقق فوزاً صاعقاً إياباً بنتيجة 3-0.