زيدان يدرس تغيير مركز فينيسيوس بعد قدوم هازارد

فندت صحيفة "ماركا" الإسبانية الشائعات حول عدم اقتناع زين الدين زيدان المدير الفني لريال مدريد، بالجناح فينيسيوس جونيور، وتفكيره في إعارته هذا الصيف.

وأكدت الصحيفة الصادرة من العاصمة الإسبانية أن "زيزو" يفكر في تغيير مركز البرازيلي الشاب، ليلعب في الجهة اليمنى، مع قدوم النجم إيدين هازارد، الذي يفضل التواجد في الناحية اليسرى.

وأشارت الصحيفة إلى أن المدرب الفرنسي يعمل جاهداً على أن يشرك فينيسيوس في مراكز عديدة في خط الهجوم حتى يتطور البرازيلي الشاب سريعاً.