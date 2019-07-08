زيدان يرفض تعاقد ريال مدريد مع نيمار

أكدت صحيفة "موندو ديبورتيفو" الإسبانية أن زين الدين زيدان مدرب ريال مدريد رفض التعاقد مع نيمار دا سيلفا بسبب وجود عدد كبير من اللاعبين في مركزه.

وحاول فلورنتينو بيريز رئيس النادي ضم الدولي البرازيلي في وقت سابق خلال فترة الانتقالات، لكنه اقتنع بوجهة نظر "زيزو" الذي نقل له صعوبة وجود هذا الكم من اللاعبين في مركزي الجناح وصانع اللعب.

ويواجه ريال مدريد معضلة حقيقية في كيفية توظيف أكثر من اسم داخل الفريق، خصوصاً بعد التعاقد مع الثلاثي إيدين هازارد ورودريغو ولوكا يوفيتش، وعدم رحيل إيسكو وماركو آسينسيو وغاريث بايل.

يذكر أن نيمار بدوره يفضل الانتقال إلى برشلونة، بعدما نقل للمقربين منه رغبته في العودة إلى كامب ناو فقط في حال رحيله عن باريس سان جيرمان.