زيدان يشيد بأداء دياز رغم التعادل المخيب

أعرب براهيم دياز لاعب وسط ريال مدريد، عن رغبته في البقاء مع الملكي الموسم المقبل وعدم الخروج على سبيل الإعارة إلى فريق آخر.

وشارك دياز في لقاء ريال مدريد وخيتافي ضمن المرحلة الـ 34 من الدوري الإسباني، وقدم أداءً مميزاً، رغم التعادل السلبي الذي سيطر على المباراة حتى نهايتها.

وصرح صاحب الـ 19 عاماً: "قدمنا مباراة جيدة، لسوء الحظ أننا لم نسجل، لكننا كنا الأفضل وكنا نستحق الفوز.

"أحاول تقديم أفضل ما عندي كل مباراة، وإظهار قدرتي على اللعب في فريق مثل ريال مدريد ومواصلة اللعب في أفضل نادٍ في العالم لسنوات عديدة".

وكان مدرب الفريق زين الدين زيدان، أشاد عقب المباراة بأداء دياز، مؤكداً أنه معجب به لأنه لا يخشى اللعب رغم صغر سنه.