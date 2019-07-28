زيدان يضغط على ريال مدريد لإتمام صفقة بوغبا

يضغط المدرب زين الدين زيدان على إدارة ريال مدريد بكل قوة لإتمام صفقة التعاقد مع بول بوغبا لاعب وسط مانشستر يونايتد.

وأكد مصدر في النادي الملكي لشبكة "إي إس بي إن" أن إدارة ريال تثق في إمكانية ضم الفرنسي هذا الصيف، استجابة لرغبة زيدان، رغم أن رئيس النادي، فلورنتينو بيريز، يحتاج إلى مبررات مقنعة من وراء النجم بعد صرف ما يزيد على 300 مليون يورو هذا الصيف.

وأشارت إلى أن بيريز أبلغ زيدان خلال اجتماع دار بينهما في مونتريال، بأن صفقة بوغبا تبدو صعبة هذا الصيف، لعدم رغبة النادي الإنجليزي في بيع لاعبه.

لكن زيدان ألح على رئيس النادي الملكي، والمدير العام خوسيه آنخيل سانشيز، وطالبهما بمحاولة أخرى للتعاقد مع بول بوغبا.

وأضاف المصدر: "رغم مطالبة مانشستر يونايتد بـ 180 مليون يورو لبيع بوغبا، إلا أن إدارة ريال مدريد بإمكانها التوصل إلى اتفاق مع النادي الإنجليزي".

ولفتت الشبكة إلى أن من العقبات الأخرى التي تواجه الصفقة أن باب قيد اللاعبين الجدد بقوائم الأندية الإنجليزية سيغلق أبوابه في الثامن من الشهر المقبل، مما يفرض على يونايتد ضرورة إيجاد بديل لبوجبا قبل هذا الموعد، بينما يبقى باب البيع مفتوحا للأندية الإنجليزية لنهاية الشهر المقبل.