زيدان يعتزم الاعتماد على هازارد بغض النظر عن مستواه

يصر زين الدين زيدان مدرب ريال مدريد على إشراك النجم إيدين هازارد في المباريات القادمة بغض النظر عن مستواه.

ويعتقد المدير الفني الفرنسي أن الزج بالدولي البلجيكي منذ بداية كل لقاء يمثل الحل الوحيد لحين استعادة اللاعب لمستواه.

لهذا السبب، يخطط "زيزو" للاعتماد على هازارد لمدة 70 دقيقة على الأقل في كل مباراة.

وسينتهج زيدان هذا الأسلوب حتى موعد استئناف منافسات دوري أبطال أوروبا منتصف الشهر القادم، أملاً في أن يستعيد نجم تشيلسي السابق مستواه حينها.

وقبل عودة المنافسات الأوروبية، يسعى مدرب ريال مدريد لمنح هازارد جميع الفرص الممكنة حتى يسترجع الأداء الذي دفع النادي لضمه صيف العام قبل الماضي.