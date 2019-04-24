زيدان يعد "قائمة سوداء" بأسماء الراحلين عن ريال مدريد

بدأ زين الدين زيدان مدرب ريال مدريد يضع "قائمة سوداء" تتضمن أسماء اللاعبين الذين سيتم التخلص منهم الصيف القادم.

وكان المدرب جزائري الأصل قد اعترف في تصريحات سابقة أنه سيتم بيع بعض اللاعبين بعد نهاية الموسم.

وقالت صحيفة "إل كونفيدينسيال" الإسبانية أن ريال مدريد يعد "قائمة سوداء" يتصدرها اسم غاريث بايل، إلى جانب ماركوس يورينتي وداني سيبايوس وسيرخيو ريغيلون وماريانو دياز، إضافة إلى تيبو كورتوا أو الحارس الآخر أندريه لونين المعار من ليغانيس.

كما قد يتم بيع المعارين ماتيو كوفاتشيتش ومارتن أوديغارد وراؤول دي توماس وبورخا مايورال.

وأشار التقرير إلى أن زيدان يطمح لتوفير أكبر مبلغ ممكن من أجل استثماره في إبرام صفقات جديدة تعزز صفوف الفريق، مما قد يدفعه للتضحية أيضاً بلوكا مودريتش أو مارسيلو أو توني كروس.