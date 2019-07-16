زيدان يعود لمعسكر ريال مدريد في كندا

عاد زين الدين زيدان مدرب ريال مدريد إلى مونتريال في كندا لاستكمال مهامه خلال الفترة التحضيرية للموسم الجديد.

وكان المدير الفني قد اضطر للعودة إلى أوروبا عقب وفاة شقيقه فريد عن عمر يناهز 54 عاماً.

جاء ذلك يوم الجمعة الماضية، حيث غادر زيدان "لأسباب شخصية" قبل أن يؤكد الملكي وفاة شقيقه رسمياً، ليتولى ديفيد بيتوني مساعده المسؤولية لحين عودته.

وسيتدرب الملكي هذا الأسبوع في مونتريال قبل الانتقال إلى هيوستن في ولاية تكساس الأميركية، حيث تبدأ المباريات الودية السبت القادم أمام بايرن ميونيخ ضمن كأس الأبطال الدولية الودية.

يذكر أن زيدان قاد ريال مدريد للقب دوري أبطال أوروبا 3 مرات على التوالي بين 2016 و2018، ليقرر الرحيل قبل أن يعود خلفاً لسانتياغو سولاري.