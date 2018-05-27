زيدان يكتب التاريخ ويحقق إنجازاً غير مسبوق

زين الدين زيدان

بات زين الدين زيدان مدرب ريال مدريد أول مدرب في تاريخ دوري أبطال أوروبا يحرز 3 ألقاب متتالية.

وخرج ريال فائزاً على ليفربول بنتيجة 3-1 في المباراة النهائية، التي أقيمت في العاصمة الأوكرانية كييف أمس السبت.

وقال "زيزو" عقب الفوز: "بطبيعة الحال، الفوز باللقب 3 مرات متتالية لحظة تاريخية، أن تعيش هذا الشيء أمر جنوني، ومع فريق مماثل نستطيع الذهاب بعيداً، لكن الفوز بثلاثة ألقاب توالياً جنوني بلا شك، يجب أن نستغل اللحظة ونفكر بما ما قام به اللاعبون".

ولم يسبق لأي فريق إحراز لقب المسابقة بصيغتها الحالية (بدءاً من 1992-1993) 3 مرات توالياً، علماً بأن هذا الإنجاز حققه ريال نفسه في الصيغة السابقة (5 مرات بين 1956 و1960)، وأياكس أمستردام الهولندي (3 مرات بين 1971 و1973)، ومثله بايرن ميونيخ الألماني (بين 1974 و1976).

وانضم المدير الفني الفرنسي في فترة قياسية إلى مدربين فقط سبق أن أحرزا اللقب القاري 3 مرات، وهما بوب بايسلي مع ليفربول آواخر سبعينيات ومطلع ثمانينيات القرن الماضي، والإيطالي كارلو أنشيلوني مع ميلان مرتين ومع ريال مدريد مرة واحدة.

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وفي الموسم الماضي، تمكن ريال بقيادة زيدان من أن يصبح أول فريق يحتفظ بلقبه الأوروبي منذ ميلان ومدربه آريغو ساكي عام 1990، كما جمع ريال ثنائية الدوري الإسباني ودوري الأبطال، في إنجاز هو الأول للفريق الملكي منذ 59 عاماً.

ورغم هذه الإنجازات، التي يضاف إليها لقب كأس العالم للأندية (مرتان) وكأس السوبر الأوروبي (مرتان) والإسبانية (مرة)، أقر زيدان في مؤتمر صحفي يسبق المباراة النهائية بأنه ليس المدرب الأفضل، حيث قال: "لست أفضل مدرب ولست أفضل مدرب تكتيكي. لكني أتمتع بأمور أخرى: لدي شغف وتصميم وهذان يساويان أكثر بكثير".

وقد يقلل زيدان من تأثير خياراته التكتيكية في إحراز فريقه اللقب القاري، لكنه لعب دوراً بارزاً في التفوق على باريس سان جيرمان ويوفنتوس وبايرن ميونيخ في الأدوار الإقصائية.