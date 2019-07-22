زيدان يكشف مصير حكيمي مع ريال مدريد

استبعد زين الدين زيدان، مدرب ريال مدريد فكرة عودة أشرف حكيمي الذي يمر بفترة إعارة رفقة بوروسيا دورتموند.

وأكد الفرنسي في تصريحات أنه من الأفضل للدولي المغربي المعار للنادي الألماني إكمال فترة إعارته، بعدما انتقل إليه منذ بداية الموسم الماضي.

وأوضح المدرب الفرنسي: “في جميع الأحوال حكيمي سيستمر لموسم آخر في دورتموند، أعتقد أنه لاعب جيد والأفضل بالنسبة له أن يواصل لعام آخر في الدوري الألماني لكسب المزيد من الخبرة”.

واختار زيدان الوضع الراهن من أجل وضع حد للشائعات التي تحدثت عن إمكانية عودة حكيمي للنادي الملكي الموسم القادم.

وسيعود الظهير المغربي إلى ريال مدريد ابتداءً من موسم 2020-2021، حين ينتهي عقد إعارته.

وبعد لعبه في صفوف دورتموند، ارتفعت القيمة السوقية لحكيمي لقرابة 30 مليون يورو، الشيء الذي جعل العديد من الأندية تعبر عن رغبتها في الاستفادة من خدماته، في وقت بات فيه خارج حسابات المدرب زيدان.

وشارك حكيمي قبل أسابيع رفقة المنتخب المغربي في نهائيات كأس أمم إفريقيا 2019، قبل أن يغادر أسود الأطلس المنافسات منذ دور الـ 16.

يذكر أن الدولي المغربي البالغ من العمر 20 عاماً خاض الموسم المنصرم 28 مباراة رفقة دورتموند، ونجح في تسجيل 3 أهداف، وصناعة 7 أهداف أخرى لزملائه.