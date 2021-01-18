ساتون: محمد صلاح كان خائفاً من لوك شو

يرى كريس ساتون الفائز بلقب الدوري الإنجليزي الممتاز مع بلاكبيرن روفرز عام 1995 أن مانشستر يونايتد بات منافساً رئيسياً على لقب البطولة هذا الموسم.

وتعادل الشياطين الحمر مع ليفربول حامل اللقب دون أهداف في قمة المرحلة الـ 19 من الدوري الإنجليزي.

وبعد المباراة، شدد ساتون على أن محمد صلاح نجم ليفربول كان خائفاً من لوك شو ظهير يونايتد.

وقال المهاجم السابق في تصريحات لصحيفة "دايلي مايل" البريطانية: "سنحت ليونايتد الفرص الأفضل لتحقيق الفوز، لهذا السبب ضاعت عليهم فرصة الفوز على ليفربول المدجج بالإصابات، ومع ذلك لا يسعني إلا الإشادة بما قدمه فابينيو وجوردان هندرسون في الخط الخلفي".

وأضاف: "لكن خط هجوم ليفربول فقد بريقه وهذا أمر يدعو للقلق.

"باتت قرارات روبرتو فيرمينو سيئة، وبدا أن "مو" صلاح خائف من مواجهة لوك شو".

وختم بقوله: "هل كنت أعتقد أن مانشستر يونايتد مرشح للقب بداية الموسم؟ لا بالتأكيد، هل اعتبرهم مرشحين الآن؟ نعم".