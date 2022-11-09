ساديو ماني مهدد بالغياب عن كأس العالم 2022

أصبحت مشاركة النجم الدولي السنغالي ساديو ماني جناح بايرن ميونخ مع منتخب بلاده في بطولة كأس العالم قطر 2022 مهددة بعد تعرضه لإصابة مؤثرة في الركبة أمس الثلاثاء.

وغادر لاعب ليفربول السابق المواجهة التي سحق فيها بايرن ضيفه فيردر بريمن 6-1 في الدقيقة 20.

ومع أن التقارير الأولية أشارت إلى أن الإصابة ليست خطيرة، إلا أن موقع "جول" أكد اليوم الأربعاء أن الفحوصات التي خضع لها اللاعب تشير إلى أنه يحتاج ما بين 3-4 أسابيع للتعافي.

مشاركة ماني في المونديال القطري باتت مستبعدة

وتشير هذه المعطيات إلى أن مشاركة صاحب الـ 31 في بطولة كأس العالم التي ستنطلق بعد 12 يوماً باتت مستبعدة نظراً للفترة التي يحتاجها لاستعادة لياقته.

ويشكل هذا الغياب المتوقع ضربة موجعة لطموحات السنغال بطلة إفريقيا في المونديال القطري نظراً للدور الرئيسي الذي يلعبه ماني في الفريق.