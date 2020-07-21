ساري: لا يمكن إيقاف رونالدو

أشاد ماوريتسيو ساري المدير الفني ليوفنتوس بنجمه كريستيانو رونالدو بعدما قدمه من مستويات في الأسابيع الأخيرة.

جاء هذا في تصريحات أدلى بها ساري وأكد خلالها أن الهداف البرتغالي يستطيع الاستمرار في تقديم هذه المستويات حتى نهاية الموسم دون مشاكل.

وقال ساري: "عندما يشتم رونالدو الدماء يصبح لاعباً استثنائياً، أرى أنه يتعافى بشكل رائع وسريع بين المباريات، الأمر ليس بدني فقط بل عقلي أيضاً.

"في كل مباراة نراه يستهلك الكثير من الطاقة، لكنه ينجح في التعافي سريعاً بشكل مذهل، هو لاعب مثالي سواء على المستوى الفني أو العقلي".

وأردف عن الرقم القياسي لأكبر هداف في الدوري الإيطالي بموسم واحد: "لو وضع كريستيانو رونالدو ذلك الرقم في رأسه سيكون من الصعب للغاية أن يتم إيقافه.

"سنرى إذا كان من الممكن أن نمنحه بعض الراحة في الأسابيع المقبلة، لكن لو بقى في تلك الحالة ربما لا يحتاج للراحة على الإطلاق".

يذكر أن رونالدو كان قد سجل ثنائية في مواجهة قمة الدوري الإيطالي أمام لاتسيو أمس ومنح فريقه فرصة أكبر في حسم البطولة خلال الأسابيع القادمة.