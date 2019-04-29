ساري مرشح لخلافة غاتوزو في ميلان

تضع إدارة ميلان عينها على ماوريتسيو ساري مدرب تشيلسي لخلافة المدير الفني الحالي جينارو غاتوزو الموسم المقبل.

وقدم البلوز موسماً متفاوتاً تحت إشراف ساري، وبات الفريق قريباً من حجز مقعد مؤهل لدوري أبطال أوروبا كونه يحتل المركز الرابع في الدوري الإنجليزي الممتاز، كما وصل نصف نهائي الدوري الأوروبي الذي سيبلغ الفائز بلقبه التشامبيونز ليغ الموسم القادم.

ورغم الموسم المقبول لتشيلسي، إلا أن فئة كبيرة من جماهير النادي لا تستسيغ المدرب الإيطالي وتنتقد النهج الذي اتبعه منذ قدومه.

وقالت صحيفة "إيفنينغ ستاندرد" أن ميلان سيقيل غاتوزو بشكل شبه مؤكد نظراً لتراجع إمكانية التأهل لدوري الأبطال، وبهذه الحالة قد يعود ساري للدوري الإيطالي من بوابة الروسونيري.

يذكر أن تقارير أخرى أكدت أن إدارة ميلان ستبقي غاتوزو حتى نهاية الموسم على جميل الأحوال بانتظار تقييم إنجازات الفريق نهاية الموسم.