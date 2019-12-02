ساري: ننتظر استعادة رونالدو تألقه

أكد ماوريتسيو ساري، المدير الفني ليوفنتوس، أن النجم كريستيانو رونالدو، بحاجة لاستعادة تألقه مجدداً بعدما استعاد صلابته ومقاومته، وهز شباك ساسوولو.

وتعادل يوفي مع ضيفه (2-2)، في مباراة شهدت تسجيل البرتغالي للهدف الثاني من ركلة جزاء، منح بها فريقه نقطة ثمينة.

وقال ساري في تصريحات أبرزتها صحيفة "توتو سبورت": «لم نلعب مباراة سيئة، في الشوط الثاني كان لدينا الكثير من الكرات التي كان علينا التعامل معها».

وأضاف «في الشوط الأول كان طاقتنا العقلية قليلة، وهدف التعادل جاء من خطأ، لكن في النهاية كان بإمكاننا الفوز بالمباراة».

وعن رونالدو، صرح: «لقد تعافى من حيث الصلابة والمقاومة، الخطوة التالية ستكون استعادة لمسته من التألق، لكن هذا شاق».