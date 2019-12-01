ساسوولو يجبر يوفنتوس على التعادل

تعثر يوفنتوس بسقوطه في فخ التعادل مع ضيفه ساسوولو بهدفين لمثلهما في المباراة التي جمعتهما على ملعب آليانز ضمن المرحلة الـ 14 من الدوري الإيطالي.

هدفا يوفي حملا توقيعي ليوناردو بونوتشي في الدقيقة 20، وكريستيانو رونالدو من ركلة جزاء في الدقيقة 68، فيما سجل جيريمي بوغا وفرانشيسكو كابوتو للضيوف في الدقيقتين 23 و47.

بهذه النتيجة وصل يوفنتوس للنقطة 36 ليتراجع للمركز الثاني بفارق نقطة عن إنتر المتصدر الذي تغلب بدوره على سبال 2-1 ضمن المرحلة ذاتها، كما رفع ساسوولو رصيده إلى 14 نقطة في المركز الـ 13.