ساعات تفصل برشلونة عن إعلان التعاقد مع غريزمان

قرر برشلونة تفعيل الشرط الجزائي في عقد أنتوان غريزمان مهاجم أتلتيكو مدريد لينضم إلى صفوفه في أقرب وقت لمشاركة مباشرة في الجولة التحضيرية استعداداً للموسم المقبل.

وأشارت مصادر صحيفة "آس" الإسبانية إلى أن ممثلي غريزمان قرروا إيداع مبلغ 120 مليون يورو قيمة الشرط الجزائي لفسخ عقد الفرنسي مع الروخيبلانكوس في مقر الليغا غداً الاثنين أو الثلاثاء كأقصى حد، على أن يتم تقديم المهاجم رسمياً يوم الجمعة.

يذكر أن غريزمان أعلن رحيله عن أتلتيكو مدريد في مايو الماضي، وهو قرار كان متوقعاً في ظل رغبته في الانتقال لبرشلونة.