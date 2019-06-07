ساعات تفصل هازارد عن الانتقال لريال مدريد رسمياً

كشفت تقارير بريطانية عن توصل ريال مدريد لاتفاق نهائي مع نظيره تشيلسي يقضي بضم النجم إيدين هازارد، خلال سوق الانتقالات الصيفية الجارية.

وقالت شبكة "سكاي سبورتس" أن الناديين اتفقا على النواحي المادية الخاصة بالصفقة، إذ سيدفع الملكي مبلغ 88.5 مليون جنيه استرليني قيمة انتقال اللاعب، وستصل قيمة الصفقة إلى 130 مليون جنيها بالحوافز والمكافآت.

وأضافت الشبكة أن إصرار المدرب زين الدين زيدان على ضم الدولي البلجيكي هذا الصيف جعل مسؤولي الميرينغي يتحركون لإنهاء الصفقة سريعاً.