سافيتش على أعتاب الانتقال إلى الهلال السعودي

بات النجم الدولي الصربي سيرجي ميلينكوفيتش سافيتش لاعب خط لاتسيو على أعتاب التوقيع على كشوفات انتقاله إلى الهلال السعودي.

وقالت شبكة "آنسا" الإيطالية أن صاحب الـ 28 عاماً سيكلف "الزعيم" قرابة 42 مليون يورو.

وسيصل العقد الذي يجمع اللاعب بلاتسيو إلى نهايته بعد انتهاء الموسم القادم، مما سيجبر نادي العاصمة الإيطالي على بيعه سريعاً حتى لا يغادر صفوفه دون مقابل.

وكشف التقرير أن الصربي سيتقاضى حوالي 25 مليون يورو سنوياً مع الهلال.

وتعاقد العملاق السعودي مع النجمين السنغالي كاليدو كوليبالي من تشيلسي، والبرتغالي روبن نيفيش من ولفرهامبتون بانتظار تدعيم صفوفه بصفقات كبيرة أخرى.

يذكر أن الهلال أنهى الموسم المنصرم من دوري روشن السعودي في المركز الثالث، خلف غريميه النصر الثاني واتحاد جدة البطل.

وسيكون الفريق مطالباً بتحقيق نتائج محلية أفضل بعد خيبة الأمل الأخيرة.