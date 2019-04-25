سامباولي: المجتمع الأرجنتيني دمر مسيرة ميسي الدولية

دافع خورخي سامباولي المدير الفني السابق لمنتخب الأرجنتين عن قائد فريق برشلونة ليونيل ميسي رداً على ما يوجه إليه من انتقادات مع المنتخب.

جاء هذا في تصريحات صحفية أدلى بها سامباولي وأكد خلالها أنه نفسه عانى من أزمات ومشاكل المجتمع الأرجنتيني عندما كان مديراً فنياً.

وقال المدرب: "بعيداً عن قدراته الفنية، ميسي مجرد انسان، الأرجنتينيون يعانون من أجل الاستمتاع بما يقدمه بينما يحصل مشجعي برشلونة على كل ما يتمنوه".

وأضاف: "إنه يعاني الكثير مما عانيته أنا بنفسي، ولا يستطيع أن يظهر للعالم ما هو حقاً عليه عندما يمثل الأرجنتين.

وختم بقوله "المجتمع الأرجنتيني يستمتع حقاً بتدمير الأشياء أكثر من الاستمتاع بنجاحها، وكونك مديراً فنياً لفريق في أميركا الجنوبية يجعل الأمور صعبة للغاية، فلا تتواصل مع نجومك، ويكون لدينا مساحة ضيقة من الوقت لزرع القيم التي ريدها وفلسفتنا في اللعب".