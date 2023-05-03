سانتو يعدل على تشكيلة الاتحاد اليوم ضد التعاون في دوري روشن للمحترفين

تعرف على تشكيلة الاتحاد اليوم ضد التعاون في دوري روشن للمحترفين موسم 2022-2023، موعد مباراة الاتحاد والتعاون، القنوات الناقلة للمباراة والمعلق.

يستعد نادي اتحاد جدة اليوم لخوض مواجهة قوية على أرضية ملعب "مدينة الملك عبد الله" في بريدة أمام نادي التعاون في إطار منافسات الجولة 25 من الدوري السعودي للمحترفين.

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ويدخل الاتحاد هذا اللقاء متصدرًا ترتيب الدوري السعودي برصيد 59 نقطة وبفارق 3 نقاط عن النصر، وسينصب التركيز كاملًا على تحقيق الثلاث نقاط اليوم تحت قيادة المدرب نونو سانتو.

تشكيلة الاتحاد اليوم ضد التعاون في دوري روشن للمحترفين

المدرب: نونو سانتو

التشكيلة: 4-5-1

حراسة المرمى: جروهي

خط الدفاع: أحمد بامسعود ، أحمد حجازي ، أحمد شراحيلي ، مدالله العليان

خط الوسط: طارق حامد ، برونو هنريكي ، كورنادو ، رومارينيو ، عبد الرحمن العبود

خط الهجوم: عبد الرازق حمدالله

موعد مباراة الاتحاد والتعاون في الدوري السعودي للمحترفين 2023

تقام مباراة الاتحاد والتعاون اليوم الأربعاء الموافق 3 مايو 2023، في تمام الساعة السابعة مساءً بتوقيت السعودية والأردن ومصر والسودان وقطر.

القنوات الناقلة لمباراة الاتحاد ضد التعاون والمعلق

من المقرر أن يتم نقل هذه المواجهة عبر شبكة قنوات إس إس سي السعودية على قناة SSC Sports 1 HD، بصوت المعلق حماد العنزي.