مقابل 70 مليون يورو..تشافي يضحي بمهاجم برشلونة لأجل ميسي

البوابة – كشفت صحيفة "سبورت" الإسبانية خلال الساعات الماضية أن مهاجم برشلونة الشاب أنسو فاتي قد لا يكون ضمن خطط مدرب الفريق تشافي هيرنانديز الموسم القادم.

وفي الحقيقة لم يكن خبرًا مفاجئًا، خاصة وأنه تردد كثيرًا في الآونة الماضية عن نية صاحب الـ20 عامًا الرحيل عن النادي الكتالوني خلال سوق الانتقالات في الصيف.

تشافي يضحي بمهاجم برشلونة لتسهيل عودة ميسي

يبدو أن أولى الضحايا في خطة تخفيض الرواتب من أجل عودة ميسي إلى برشلونة هو أنسو فاتي، حيث أن موسم 2022-2023 كان صعبًا بالنسبة للاعب الإسباني رغم تعافيه من الإصابة، فاللاعب لم يترك أي انطباع جيد لتشافي خلال المباريات التي شارك فيها.

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وبحسب التقارير، فإن خورخي مينديز وكيل أعمال خريجي اللاماسيا أكد للبارسا أن هناك عرض يلوح بالأفق قد يصل إلى 70 مليون يورو سيتم تقديمه من إحدى عمالقة الدوري الإنجليزي للتعاقد مع فاتي.

من جهته، أظهر فاتي اهتمامًا بالانتقال إلى إنجلترا، وخاصة إلى أندية مثل مانشستر يونايتد، لكنه لم يوضح حتى الآن قراره النهائي وبحسب المقربين من اللاعب فهو يفضل البقاء في برشلونة لمدة أطول.