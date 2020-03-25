سانشو يرفض مانشستر يونايتد وتشيلسي

يرفض النجم جايدون سانشو جناح بوروسيا دورتموند فكرة الانتقال لمانشستر يونايتد أو تشيلسي عقب انتهاء أزمة كورونا.

جاء هذا وفقاً لصحيفة "بيلد" الألمانية، التي أشارت أن النجم الصاعد يسعى للحصول على فرصة المشاركة في دوري أبطال أوروبا الموسم القادم وهو أمر غير مضمون للبلوز والشياطين الحمر.

ويقدم سانشو مستويات مميزة للغاية رفقة دورتموند مما لفت أنظار كبار أوروبا.

يأتي هذا في الوقت الذي ربطت فيه تقارير صحفية الدولي الإنجليزي بالانضمام ليونايتد، في ظل وضعه كأحد أولويات صفقات يوليو.

وارتبط اسم سانشو أيضاً بتشيلسي في ظل رغبة المدرب فرانك لامبارد في تدعيم فريقه بعدما كان يعاني من الحرمان من الانتقالات.

ويحتل تشيلسي في الوقت الحالي المركز الرابع في الدوري الإنجليزي، ويأتي مانشستر يونايتد خلفه مباشرة، وقد يضمن أحدهما فقط الصعود لدوري أبطال أوروبا الموسم القادم بحال استئناف البريميير ليغ.

يذكر أن أغلب البطولات حول العالم معلقة في الوقت الحالي، مما قد يشير لإلغاء بعضها والاحتكام لنتائج الموسم الماضي، مما يعني أيضاً تأهل تشيلسي للنسخة القادمة من دوري أبطال أوروبا.