سانشو يغيب عن دورتموند في كأس السوبر الألماني

قال بوروسيا دورتموند أن جناحه جايدون سانشو سيغيب عن مباراة كأس السوبر الألماني أمام بايرن ميونيخ اليوم الأربعاء إلى جانب الحارس رومان بوركي.

وتدور تكهنات حول مستقبل نجم منتخب إنجلترا، وذكرت وسائل إعلام بريطانية أمس الثلاثاء أن مانشستر يونايتد قدم عرضاً لضمه مقابل 100 مليون يورو (117.41 مليون دولار).

بدوره، قال دورتموند أن سانشو وبوركي لن يشاركا أمام بايرن بطل الدوري وكأس ألمانيا بسبب عدوى في الجهاز التنفسي لكن نتيجة فحوصهما جاءت سلبية لفيروس كورونا.

وأكد دورتموند مراراً أن سانشو (20 عاماً)، الذي تسعى العديد من الأندية الكبرى لضمه، لن يرحل هذا الموسم.

وخسر دورتموند وصيف بطل الدوري الموسم الماضي 0-2 خارج ملعبه أمام أوغسبورغ في الدوري يوم السبت، كما خسر بايرن أيضاً مباراته الأحد أمام هوفنهايم بنتيجة 1-4.